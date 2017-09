Bebe këndon së bashku me Jennifer Lopez (Foto/Video)

Ylli shqiptar së fundmi është takuar së bashku me këngëtaren e famshme Jennifer Lopez, transmeton Gazeta Express.

Dy këngëtaret simpatike mbrëmë ishin të pranishme në një show të Jennifer Lopez në Las Vegas.

Pas performancës së Jennifer-it, Bebe më pas këndoi hitin e saj “In the name of love”.

Por si duket JLo është mbetur e mahnitur nga zëri i Bebes pasi që filloi të performonte bashkë me të.

Këtë e ka bërë të ditur Bebe përmes disa imazheve që ka publikuar në profilin e saj në Instagram.

“Ajo është më e mirë”, kishte lënë mbishkrim Bebe.

Këtë