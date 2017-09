Beteja e ashpër për Tetovën – (FOTO & VIDEO)

Posti i të parit të komunës së Tetovës në zgjedhjet e 15 tetorit, si duket do të jetë vendimtarë për shumë parti. Beteja e ashpër se kush do të udhëheq me Tetovën pas zgjedhjeve lokale ka vënë në siklet edhe partitë politike, transmeton Televizioni Koha.

Në opinion u përfolën shumë emra madje kishte propozime që të dilet edhe me kandidat të pavarur. Beteja e ashpër pritet të zhvillohet ndërmjet Bashkimit Demokratik për Integrim, Partisë Demokratike Shqiptare dhe Lëvizjes Besa, njofton Televizioni Koha.

Megjithatë në raundin e dytë do të shkojnë vetëm dy kandidatët që kanë më shumë vota. BDI ende është duke analizuar se me cilin kandidat do të del në këto zgjedhje, kur dihet se kryetarja e komunës së Tetovës Teuta Arifi është kandidatja më serioze por qeverisja e saj katërvjecare me Tetovë është kritikuar shumë sidomos në mos regullimin e infrastrukturës dhe zgjidhjes së çështjes së ujit, problem këto jetike për Tetovën, përcjellë Televizioni Koha.

Pikërisht edhe këtu ekziston frika e BDI-së që të del në mejdan me Teuta Arifin por edhe hezitimi për të dalur me ndonjë emër tjetër të ri që nuk do të kishte përkrahjen e tërë strukturave partiake, transmeton Televizioni Koha.

Nga ana tjetër Lëvizja Besa ka vendosur që të sfidojë BDI-në me kryetarin Bilall Kasami.Ndonëse edhe në këtë parti kishte hezitime se cili do të jetë kandidat Kasami apo Andan Ismaili, megjithatë në fund strukturat e partisë kanë vendosur që të dalin në mejdan me liderin e tyre.Kanë patur të drejtë se ky variant ka qenë i qëlluar do të duhet të presim zgjedhjet, njofton Televizioni Koha.

Në ndërkohë për PDSH-në këto zgjedhje sidomos komuna e Tetovës është shumë e rëndësishme që njihet edhe si bastion i partisë së Thaçit, përcjellë Televizioni Koha.

Tashmë zërat janë se deputeti Bardhyl Dauti do të jetë kandidat për Tetovën.Partia e Thaçit gjithsesi se ka shpresa që të hyjë në raundin e dytë duke patur parasysh se e tërë fushata do të jetë e koncetruar në Tetovë për të mbajtur bastionin e tyre, transmeton Televizioni Koha.

Poashtu Lëvizja për Reforma në PDSH, pritet që të del me kanddiatin e saj, ku si emër përmendet ekonomisti Andna Neziri, ish drejtues i sektorit për financa dhe buxhet në kohën kur komuna e Tetovës drejtohej nga Sadi Bexheti, njofton Televizioni Koha.

Por ajo që do të jetë vendimtare në raundin e dytë do të jenë edhe votat e pakicës maqedonase gjegjësisht VMRO-DPMNE-së dhe LSDM-së.Sido që të jetë garra për të parin e Tetovës do të jetë e veçantë dhe e ashpër, me fushatë të egër sepse bëhet fjalë për jetë a vdekje për shumicën e partive politike shqiptare. /Tv Koha/