Bushati, viti 2018 vendimtar për Shqipërine në BE (FOTO & VIDEO)

Bushati, viti 2018 vendimtar për Shqipërine në BE

Në ditën e tretë të mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Integrimit, Ministri i Jashtëm, Ditmir Bushati, tha se viti 2018 do të jetë vendimtar në përparimin e procesit të integrimit të Shqipërisë në bashkimin Europian pasi në vitin 2019, vëmendja për zgjerimin do të jetë e ulët si pasojë e reformimit të institucioneve europiane, transmeton Televizioni Koha.

Bushati bëri apel për një bashkëpunim më të mirë mes qeverisë dhe opozitës për procesin e integrimit në sesionin e ri parlamentar. Shqipëria duhet të bëjë maksimumin për të avancuar në procesin e anëtarësimit në Bashkimit Europian përmes hapjes së negociatave në pranverën e vitit 2018, transmeton Televizioni Koha.

Ministri i Jashtëm, Ditmir Bushati, u shpreh në Këshillin Kombëtar të Integrimit se në vitin 2019, BE do të pësojë një reformim të institucioneve dhe gjatë kësaj kohe, vëmendja për zgjerim do të jetë e ulët.

Pak ditë përpara nisjes së punës për parlamentin e ri, Bushati bën apel për një bashkëpunim më të mirë mes qeverisë dhe opozitës për procesin e integrimit, transmeton Televizioni Koha.

Shefi i diplomacisë tha se integrimi në Bashkimin Europian është e vetmja rrugë për një Shqipëri që nuk ka një plan B. /Tv Koha/