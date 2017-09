Dënohen 24 këmbësor në Tetovë dhe Gostivar – (VIDEO)

Gjatë ditës së enjte në Tetovë dhe Gostivar, janë realizuar kontrolle të këmbësorëve se sa i respektojnë rregullat në komunikacion. Në Tetovë janë rregjistruar 6 këmbësorë që kanë kaluar rrugën kur në semafor ka qenë e ndezur drita e kuqe ndërsa katër në vend joadekuat për kalim të rrugës.

Në aksionin në Gostivar janë dënuar 18 kundërvajtës të cilët nuk kanë respektuar shenjat në komunikacion. Të njejtit do të përballen me dënime nga 20 deri në 50 euro ndërsa disa do të ftohen ehe në orë educative. /Tv Koha/