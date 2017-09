Diskutohet hapja e linjës ajrore Shkup-Tel Aviv

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Goran Sugareski sot në Shkup me ambasadorin izraelit Daj Orjan ka biseduar për mundësinë për vendosje të linjës së drejtpërdrejtë ajrore Shkup – Tel-Aviv.

Në takim ministri Sugareski e ka informuar ambasadorin për të gjithë procedurat dhe kushtet e nevojshme për vendosje të linjës së këtillë ajrore.

Ministri Sugareski, siç kumtoi Ministria resore, e ka njoftuar ambasadorin e Izraelit dhe me projektet infrastrukturore që realizohen në Maqedoni, si dhe me reformat që do të realizohen në periudhën e ardhshme, ndërsa janë në drejtim të përmirësimit të gjendjes së përgjithshme në shtet.

Të dy bashkëbiseduesit janë dakorduar që të intensifikohet bashkëpunimi i mëtejshëm dhe të përmirësohen marrëdhëniet ekonomike midis Maqedonisë dhe Izraelit./Gazeta Express/