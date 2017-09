“Dola në rrugë e gjakosur…jam goditur 40 herë me levë nga ish-bashkëshorti” – (VIDEO)

Keshtu e nis rrefimin e e saj Merita Brama nga Fushë-Kruja. Ne emisionin “Rudina” Brama apeloi mes lotësh shtetin të marrë masa lidhur me rastin e saj teksa tregon se shumë shpejt në televizione do të dëgjohet një tjetër rast si ai i Fildes Hafizit nëse nuk ndërhyhet. 49-vjeçarja tregon se prej kohësh qëndron e ngujuar së bashku me dy fëmijët e saj në banesë nga frika ndaj ish-bashkëshortit.