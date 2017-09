Drenovec, banorët nuk lejojnë zgjerimin e rrugës – (FOTO & VIDEO)

Disa banorë të lagjes Drenovec të Tetovës kanë protestuar sot për hapjen e një rruge në bllokun katër të kësaj lagjeje, e cila rrugë do të duhet që të lidhet me një tjetër rrugë ku gravitojnë shtëpitë e këtyre banorëve, infrastruktura e së cilës si kanalizimi, shtrimi me begatona, dhe ndriçimi publik është realizuar me vet kontributin e banorëve, njofton Televizioni Koha.

Banorë të lagjes Drenovec të Tetovës

Ata të revoltuar theksojnë se në asnjë mënyrë nuk do të lejojnë autoritetet komunale të komunës së Tetovës që hapja e rrugës së re të lidhet me rrugën e lagjes së tyre për arsye se në këtë rrugë nuk është paraparë që të qarkullojnë numër më i madh i automjeteve sepse e njëjta është ndërtuar për të plotësuar vetëm nevojat e banorëve të kësaj lagje, përcjellë Televizioni Koha.

Nga sektori për komunikacion, rrugë dhe tokë ndërtimore pranë komunës së Tetovës thonë se hapja e kësaj rrugë bëhet në interes të banorëve, dhe e njëjta do të shërbejë për shkarkimin e komunikacionit të stërngarkuar në disa pjesë dhe lagje të qytetit përfshirë këtu edhe Lagjen Drenovec, transmeton Televizioni Koha.

Përndryshe edhe pse punimet parapërgaditore për hapjen e kësaj rrugë kishin filluar, në vendngjarje ishte edhe një bulldozher, banorët këmbëngulin se nuk do të lëjojnë që të realizohen punime në drejtim të hapjës dhe lidhjes së rrugës me rrugën e lagjes së tyre, pasiqë aspak nuk është marrë pëlqimi i tyre rreth këtij projekti. /Tv Koha/