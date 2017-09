Dy Kërçovar tentuan të fusin drogë në Burgun e Tetovës me Smoki – (Foto & Video)

Të shtunën në Sektorin për Punë të Brendëshme në Tetovë nga ana e një pjestari të policisë i cili ka qenë kujdestarë në burgun e Tetovës është denoncuar se pas një kontrollit të gjësendeve të personit I.J i lindur në vitin 1994 nga Kërçova dhe një mashkulli tjetër i moshës 17 vjeçare gjësende këto të cilat duheshte që të i’a dorëzonin të burgosurit me iniciale R.V i cili vuan dënimin me burg në burgun e Tetovës, në një paketim “Smoki” janë gjetur mbetje të një materie të panjohur.

Nga ana e pjestarëve të policisë nga njësia e policisë kriminale, njësia e tregtisë të paligjshme me drogë dhe armë, dhe krim teknik është kryer kontroll në motoçikletën “Honda Civik” me targa të Kërçovës, pronë e B.J ndërsa e drejtuar nga ana e I.J pas çka në anën e majtë të timonit të motoçikletës, në një qese plastike janë gjetur dhe marrë me vërtetim gjësende të ndryshme si një cigare e improvizuar me një materie bimore.

Me urdhër të prokurorit publik nga Tetova, në Sektorin për Punë të Brendshme në Tetovë janë arrestuar I.J dhe një person tjetër mashkull i moshës 17-vjeçare për procedure të mëtjeshme. /Tv Koha/