Ekspozitë e piktorit Reshat Ameti (Foto & Video)

Në kuadër të Valës së re kulturore, mbrëmë Çifte Hamam në Shkup është hapur ekspozita e pavarur” e titulluar “Nga tradita” e piktorit akademik dhe profesorit, Reshat Ameti nga Gostivari.

Sipas autorit, në këtë ekspozitë prezentohen më shumë vepra në teknikë të kombinuar dhe vaj në pëlhurë nga cikli i titulluar “Nga tradita”, transmeton Televizioni Koha.

Autori i kësaj ekspozite Reshat Ahmeti, tha se punimet kanë të bëjnë me traditën e shqiptarëve që është një kombinimin i modernes dhe së kaluarës.

“ Kemi të bëjmë me një cikël që është një kombinim mes tradacionales dhe modernes, me atë që ka të bëjë me të kaluarën tonë sidomos në aspektin vizual të gjithë mënyrës së jetesës prandaj edhe e kam quajtur nga tradita këtë ekspozitë” tha Ahmeti, përcjellë Televizioni Koha.

Ekspozita është në kuadër të aktiviteteve të Valës së re Kulturore nën ombrellën e Ministrisë së Kulturës së Maqedonisë. Me këtë rast, Sekretari Shtetëror në këtë ministri Valmir Aziri, thekson se këta projekte të artistëve gjithnjë do të përkrahen në të ardhmen.

“Ky është aktiviteti i parë me të cilin fillojmë një rrugëtim një muajor me aktivitete të ndryshme duke filluar nga ekspozita e reshat Ahmetit e deri me koncertetet e vallëtarëve, ato të muzikës serioze dhe mbremjeve muzikore të rock grupeve shqiptare. Ne nuk i kemi harruar edhe ata që na bëjnë krenar pra shkrimtarët, piktorët dhe artistët e ndryshëm” tha Aziri, transmeton Televizioni Koha.

i pranishëm në hapjen e kësja ekspozite ishte edhe zëvendëskryministri Hazbi Lika, i cili theksoi angazhimin e qeverisë për të mbështetur artistët dhe kulturën në përgjithësi. Në hapjen e kësaj ekspozite ishin të pranishëm edhe kryeparlamentari Talat Xhaferi, ambasadorët e Shqipërisë dhe të Holandës, artist dhe mysafir të shumtë nga sfera e kulturës, njofton Televizioni Koha.

Reshat Ameti lindi në Gostivar në vitin 1964, ka diplomuar në Fakultetin për arte figurative në Shkup në vitin 1989 në klasën e profesoreshës Ana Temkova, ndërsa punimin e diplomës e ka mbrojtur tek profesori, Risto Kallçevski.Është fitues i shumë shpërblimeve dhe mirënjohjeve si çmimi për pikturë “Lazar Liçenoski” nga DLUM – viti 2009, “11 Tetori” për vepër jetësore nga sfera e artit dhe kulturës në vitin 2013. Është pjesëmarrës i shumë kolonive artistike në vend dhe jashtë vendit. /Tv Koha/