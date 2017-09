Filloi viti i ri shkollor 2017/18 – (FOTO & VIDEO)

Në të gjithë shkollat fillore të komunës së Tetovës dhe rrethinës ka filluar viti i ri shkollor 2017/18. Sipas autoriteteve të komunës së Tetovës mësimi ka filluar në kohë dhe pa ndonjë problem në të gjithë shkollat, tranmseton Televizioni Koha.

Kryetarja e komunës së Tetovës nënvizoi se gjatë periudhës së kaluar janë bërë punët përgatitore në kohë dhe gjithçka ka shkuar mirë gjatë kohës së përgatitjeve para fillimit të vitit shkollor.Ajo sot vizitoi shkollën fillore itsikball dhe shkollën e mesme ekonomike në Tetovë duke u dëshiruar fillim të mbarshëm nxënësve, përcjlellë Televizioni Koha.

“Viti shkollor edhe në Tetovë ka filluar në kohë në të gjitha shkollat fillore, të mesme.Poashtu edhe në çerdhe kanë filluar me punë dhe deri më tash sipas informacioneve që I kam nuk ka ndonjë problem që do të pengonte procesin e mësimit” deklaroi Arifi, raporton Televizioni Koha.

Në ndërkohë edhe në shkollat fillore dhe të mesme të Gostivarit ka filluar viti i ri shkollor ndërsa në vizitë të disa shkollave ishte edhe kryetari i kësaj komune Nevzat Bejta, transmeton Televizioni Koha.

Mbi 20.000 nxënës të klasës së parë do të ulen në bankat shkollore në vitin e ri shkollor 2017/2018, i cili me vendim të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në vend të fillimit tradicional më 1 shtator, do të fillojë më 4 shtator.Sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, numri i nxënësve të regjistruar në klasën e parë sipas të dhënave të deritanishme me të cilat disponon MASH, është 20.437. /Tv Koha/