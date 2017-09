FJALIMI I NJE BABAI NE CEREMONIN E MARTESES SE VAJZES SE TIJ.

Mendova ta nis fjalimin tim duke tu drejtuar ty si familja e “re” e vajzes sime, por do te ishte e papreshtatshme, pasi tani qe ajo eshte martuar ti je “familja” e saj .Besome!

Nuk kam asnje siklet per kete. Ne te vertet une dua qe, qe bija ime te te kete ty perparsi te sajen tani.

Tani eshte koha qe ne te zeme sediljet e pasme ne jeten e saj. Kete do ta pranonim me kenaqesi, por patjeter qe do te kerkonim vetem dicka: BEJE TE LUMTUR”.

Jam i sigurt se do te besh te pamunduren, qe ajo te jete e lumtur mirepo si cdo baba jam shume i dhene pas lumturise se saj prandaj e perseris ” TE LUTEM BEJE TE LUMTUR”.

Ajo asnjehere nuk ka qene dhe nuk do te jete nje barre per mua. Ajo ka qene lumturia e shtepise sime dhe tash do te ndricoj shtepine tende.

UNE PO TE JAP SOT BOTEN!

UNE SOT PO TE JAP TY PRINCESHEN TIME.

Bej te pa munduren qe te jete nje mbreteresh. E kam rritur me djersen e gjakut. dhe ja tani eshte mrekullisht e kompletuar. Per gjithe perkujdesin, lumturine, dashurine, bukurin dhe

ngrohtesine qe do sjell ne jeten tende, ne kembim dua vetem lumturine e saj ” JU LUTEM BEJENI TE LUMTUR ATE”