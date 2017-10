epa06193529 A handout photo made available by NASA and taken 08 September 2017 shows the hurricanes Katia (L), Irma (C) and Jose. According to NASA the image was taken by the Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) on the Suomi NPP satellite. The VIIRRS detects light signals in a range of wavelengths from green to near-infrared, and uses filtering techniques to observe signals such as city lights, auroras, wildfires, and reflected moonlight. In this case, the clouds were lit by the nearly full Moon. The image is a composite, showing cloud imagery combined with data on city lights. EPA/NASA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Fotoja tmerruese e NASA: Tri uragane po lëvizin drejt SHBA-së NASA ka publikuar një foto satelitore të uraganeve Katia, Irma dhe Jose në Karaibe dhe Gjirin e Meksikës. Qendra nacionale amerikane për uragane (NHC) beson se të tre uraganet kanë potencial të godasin territorin amerikan në të njëjtën kohë. Fotografia është bërë nga sateliti Suomi NPP dhe tregon se si duken Majami dhe Florida Jugore derisa uragani Irma po afrohet drejt tyre. Related Share Facebook

