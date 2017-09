Hapja e rrugës në Drenovec kursesi të marrë epilog – (FOTO & VIDEO)

Përderisa disa banorë kërkojnë që të mos hapet rrugë e re në lagjen Drenovec të tjerët janë pro hapjes. Ata vazhdojnë përplajset mes tyre duke i adresuar kërkesat në komunën e Tetovës. Përderisa njëra palë kundërshton hapjen e rrugës tjetra kërkon që të hapet, përcjellë Televizioni Koha.

Banorë të kësaj lagje tashmë një javë e më shumë vazhdojnë përplasjet e tyre me autoritete e komunës së Tetovës.Kjo pjesë e lagjes Drenovec ku jetojnë rreth 60 familje tashmë banorët janë ndarë në dy taborre dhe vazhdimisht protestojnë para komunës së Tetovës.

Banorët e kësaj lagjeje më në krye kryetarin e Bashkësisë Lokale kërkojnë nga komuna e Tetovës që të gjejë një zgjidhje për problemin e tyre gjegjësisht të zbatojë Planin Detal Urbanistik i cili plan parasheh edhe hapjen e rrugës pasiq ë me rikthimin e pronave gjegjësisht privatizimin e pronës së ish fabrikës së tullave në teritorin e së cilës banorët e kësaj lagjeje kishin lëvizur në të kaluarën ata tanimë nuk mund të lëvizin në këtë pjesë, transmeton Televizioni Koha.

“Unë habitem se disa nga protestuesit kërkojn mos hapjen e rrugës . Hapja e rrugës askund në botë nuk kundërshtohet, me nuk pasur rrugë nuk munë të lëvizim,me nuk pasur rrrugë nuk mund të vini as ju këtu ,komuna e Tetovës këtë lagjje e kanë lënë pas doreNë bazë të planit urbanistik duhet të realizohet hapja e rrugës pas saj të ndërtohet edhe ujësjellësi . Fëmijët ende shkojnë në shkollë në rrugë me baltë tashmë 40 vite”, tha Bajram Kuqi kryetar i Bashkësisë Lokale të fshatit Drenovec, njofton Televizioni Koha.

Banor i lagjes Drenovec

Banor i lagjes Drenovec

Përndryshe komuna e Tetovës ditë më parë kishte filluar punimet në drejtim të hapjes së kësaj rruge mirëpo të njëjtat janë pezulluar për arsye se banorët e një lagjeje tjetër të bllokut katër nuk lejonin që kjo rrugë përkoësisht të lidhej me rrugën e lagjes së tyre me arsyetimin se rruga e lagjes së tyre nuk plotëson kushtet për frekuentim më të madh të automjeteve dhe se e njëjta është ndërtuar vetëm për nevojat e lagjes dhe me kontributin e vet banorëve, përcjellë Televizioni Koha.

Banorët e lagjes së bllokut katër të cilët kërkojnë hapjen e rrugës protestën e tyre e kanë vazhduar edhe para objektit të komunës së Tetovës ku më pas kanë realizuar një takim me përfaqësues të komunës për gjetjen e një zgjidhje adekuate. Ditë më parë kryetari I këshillit të komunës së Tetovës Hisen Xhemaili, tha se janë pezulluar punët për ndërtimin e rrugës.

“Pas ankesës nga banorët komuna me vendim të kryetares së komunës ka pezulluar punët për hapjen e rrugës në atë pjesë të bllokut urban, deri sa të gjendet një zgjidhje më adekuate dhe më afatgjate”, kishte deklruar ditë më parë Xhemaili, transmeton Televizioni Koha.

Nga komuna e Tetovës thonë se rruga hapet për të mirën e banorëve, ndërsa për pronat private, paralajmëruan bisedime për eksproprijimin e të njëjtave.

“Aty bëhet hapje e një rruge në interes të qytetarëve dhe natyrisht në këto raste paraqiten edhe qytetarë që nuk janë të kënaqur por gjitha këto konteste do zgjidhen në bazë të procedurave ligjore”, u shpreh Hysen Demiri, udhëheqës i sektorit për komunikacion dhe tokë ndërtimore.Ditë më parë banorët që janë kundër hapjes së rrugës kanë ndërtuar edhe një mur të betonit në shenjë proteste kundër hapjes së të njejtës. /Tv Koha/