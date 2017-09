STOKE ON TRENT, ENGLAND - SEPTEMBER 23: Eden Hazard of Chelsea in action during the Premier League match between Stoke City and Chelsea at Bet365 Stadium on September 23, 2017 in Stoke on Trent, England. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

Hazard me kontratë të re, bëhet lojtari më i paguar në Angli Eden Hazard do të nënshkruajë kontratë të re me Chelsean, me vlerë 300 mijë funte në javë. Chelsea beson se mund të nënshkruajë me Eden Hazard një kontratë të re që do ta mbante atë në Stamford Bridge me një pagë prej 300 mijë funtesh në javë, sipas Telegraph. Kontrata aktuale e belgut skadon më 2020, ndërsa organizatori i lojës te të kaltrit është lidhur me një kalim në Real Madrid, por raportet sugjerojnë që ka një optimizëm te të dyja anët se një rritje page do të e mbante atë te Chelsea.

