Hipokrite janë lajmet e rreme të VMRO-DPMNE-së, borxhi po zvogëlohet, shteti tashmë nuk ka borxhe

Duke mos mundur të qetësohen me faktin se Qeveria e re e udhëhequr nga LSDM me sukses po I menaxhon financat dhe borxhin e trashëguar, VMRO-DPMNE vazhdon të përhap lajme të rreme.

Është e rreme shifra e borxhit prej 410 milion eurove sepse VMRO-DPMNE po manipulon me huamrrjen dhe kreditimin. Arkëtimi i aukcioneve i letrave shtetërore me vlerë për muajin e tanishëm janë për 300 milion denarë më pak nga ajo që duhet të kthehet në fund të muajit tetor.

Qeveria e re për vetëm njëqind ditë i ka racionalizuar shpenzimet, me transparencë dhe përgjegjsi po menaxhon me borxhin publik, që VMRO-DPMNE e krijoi për shkak të interesave kriminale. Huamarrja po ndodh në një frekuencë më të ulët dhe me norma më të favorshme të interesit, gjë që nuk ishte më herët. Me këto politika të suksesshme, për herë të parë pas vitit 2008 borxhi publik është ulur.

Në vend që të prezantonte shifra të rreme, Liljana Kuzmanovska dhe VMRO-DPMNE kanë mundur shumë lehtë ta vërtetojnë gjendjen reale të borxhit publik e cila rregullisht afishohet në ueb sajtet e Ministrisë së financave dhe Bankës popullore të Maqedonisë.

Hipokrite janë tentimet e VMRO-DPMNE-së, partia që 11 vite i ka futur ne borxhe dhe i ka varfëruar qytetarët, sot t’i kundërshton politikat ekonomike të Qeverisë së udhëhequr nga LSDM e cila i zvogëlon shpenzimet, e ulë borxhin publik dhe ka filluar me kthimin e sa më shumë parave tek qytetarët.

Shumica parlamentare dhe Qeveria e udhëhequr nga LSDM vazhdon me realizimin e masave që sjellin paga më të larta, vende të reja pune dhe rritje ekonomike të përgjithshme.Transmeton Televizioni Koha