I riu shqiptar ther nënën me thikën e bukës, arsyeja po çmend gjithë botën

Një 30-vjeçar ka goditur me thikë nënë e tij gjatë ditës së djeshme duke e plagosur atë. Burime zyrtare nga policia bëjnë me dije se J.A 30 vjeç goditi me thikë nënën e tij 63-vjeçare në shtëpi me thikën e bukës duke i shkaktuar plagë në trup.

"Më datë 25.07.2017, u referuan materialet në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, për shtetasin J.A vjeç 30, banues në Tiranë, pasi dyshohet se në banesë, ka goditur me thikë buke, nënën, N.A, vjeç 63, e cila ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën.