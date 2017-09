Kandidatët për Kryetar komune në Gostivar nënshkruan kodin për zgjedhje të lira

“Zgjedhjet të cilat janë korrekte dhe demokratike dhe i respektojn parimet e demokracisë dhe qeverisjes së mirëfiltë kontribuojnë në zhvillimin e vendit.

Të gjithë pjesëmarrësit në zgjedhje me aktivitetet e tyre vendosin fundamentin e demokracisë dhe kontribuojnë në ndërtimin e mirëbesimit të sistemit zgjedhor në Republikën e Maqedonisë”, ky ishte mesazhi që ua tha kandidatëve për kryetar komune në Gostivar, kryetari i Komisionit Zgjedhor Komunal në Gostivar, Mustafa Musliu, raporton Flaka

Pas leximit të deklaratës, kandidatët për kryetar komune, Nevzat Bejta nga BDI, Shpat Iseini nga koalicioni Aleanca për Shqiptarët, Arben Taravari nga partia Aleanca për Shqiptarët, Asaf Ademi i Besës,Sabajdin Izeiri i PDSH-së dhe Dafina Stojanovska nga VMRO-DPMNE, nënshrkuan deklaratën.

“Me nënshkrimin e Kodeksit bashkarisht do të kontribuojmënë zbatimin e zgjedhjeve korrekte dhe demokratike, sipas standardeve më të larta ndërkombëtare”, deklaroi Musliu, raporton Flaka.

Pjesëmarrësit e procesit zgjedhor, në mënyrë të sinkronizuar në 80 komuna dhe në Qytetin e Shkupit sot nënshkruajnë Kodeksin për zgjedhje korrekte dhe demokratike.

Pjesëmarrësit me këtë Kodeks në Zgjedhjet Lokale obligohen dhe i premtojnë njëri tjetrit dhe gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, se do ti përmbahen dhe në mënyrë aktive do ti promovojnë parimet për zgjedhje korrekte dhe demokratike. Pjesëmarrësit në zgjedhje me nënshkrimin e Kodeksit në mënyrë të qartë shfaqin vullnetin për respektimin e të drejtës zgjedhore e cila është e barabartë,e përgjithshme dhe realizohet në zgjedhje të lira me votim të fshehtë.