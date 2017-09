Kombëtarja udhëtoi drejt Strumicës – (FOTO & VIDEO)

Kombëtarja Shqiptare niset drejt qytetit të Strumicës ku të Martën në orën 20:45 do të luajë ndeshjen eliminatore kundër Maqedonisë. Skuadra dhe stafi kuqezi u larguan nga hoteli i Shkupit rreth orës 10 të paraditës së sotme dhe pas rreth 90 minutash do të akomodohen në qytezën kufitare me Bullgarinë ku do të zhvillojnë edhe seancën e fundit përgatitore nën drejtiin e trajnerit Christian Panucci, përcjellë Televizioni Koha.

Nata në Shkup kaloi e qetë ku Shqipëria u akomodua pas një udhëtimi që nisi nga Elbasani. Në dalje të hotelit, lojtarëtnuk u ndalën për disa momente për të bërë edhe disa foto me tifozë të ndryshëm që kishin mbërritur për të përcjellë ekipin.

Ajo që ra në sy ishte prania e forcave të sigurisë që monitoronin në cdo moment lëvizjet e lojtarëve për t’u siguruar që gjithçka të kalonte e qetë, transmeton Televizioni Koha.

Në orët e mbrëmjes kombëtarja do të zbresë në fushën e blertë për të zhvilluar seancën përgatitore. /Tv Koha/