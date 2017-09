Kosova nuk pranon kyçjen e Rusisë në dialog – (FOTO & VIDEO)

Ministrja e Dialogut në Qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, sot e hodhi poshtë mundësinë për përfshirjen e Rusisë në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimit të BE-së.

Në shkrimet e disa mediave serbe u tha se ekziston mundësia që në dialogun mes Kosovës e Serbisë të përfshihen edhe “lojtarë” të rinj.Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, ka reaguar menjëherë duke thënë se në dialogun ndërmjetësues është Bashkimi Evropian, nën ombrellën e se cilit zhvillohet dialogu, por në qoftë se dikush nga fuqitë e mëdha kërkon të përfshihet në dialog, atëherë do të përfshihen të gjitha fuqitë botërore.”Rusia assesi nuk do të pranohet të jenë palë e tretë në bisedime, SHBA-ja dhe Gjermania po”, ka deklaruar Tahiri, përcjellë Televizioni Koha.

Tutje, ajo tha se faza e fundit e dialogut do të përfundoj me njohjen reciproke mes shteteve për një të ardhme pa konflikte për gjeneratat e reja..Tahiri kujton se është diskutuar edhe ideja e një formati gjithëpërfshirës nga Kosova në dialog.

“Për sa i takon formatit, ne kemi bërë një debat joformal me shoqërinë tonë dhe me skenën politike përmes deklarimeve që do të duhej të ishte një gjithëpërfshirje në delegacionin e Republikës së Kosovës, ku do të ishin të gjitha institucionet: presidenti, qeveria, parlamentit dhe spektri politik parlamentar, përfshirë edhe opozitën”, sqaroi ministrja në largim.

Sot, tha ajo “kam parë disa debate për ndryshimin e formatit, ku përveç Bashkimit Evropian të marr pjesë edhe SHBA dhe Gjermania. Të dyja janë të pranueshme, por kurrsesi nuk është e pranueshme pjesëmarrja e Rusisë si pjesë e palës së tretë në këto bisedime”, transmeton Televizioni Koha.

Sipas Tahirit, SHBA edhe pse nuk është direkt në tryezë vazhdimisht është prezente në Bruksel ku zhvillohet dialogu. /Tv Koha/