Krizës në Kosovë i vjen fundi – (VIDEO)

Pas nënshkrimit të marrëveshjes për koalicionim, Partia Demorkatike e Kosovës do ta ketë një zëvendëskryeministër dhe 6 ministri edhe atë Ministria e Financave, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Integrimeve Evropiane, Ministria e Diasporës, Ministria e Kulturës dhe Ministrinë për Dialog.

Ndërkaq, 2 ministri, atë për Kthim dhe Komunitete dhe atë për Administrimin e Pushtetit Lokal, do ta udhëheq Lista Serbe, derisa një ministri do t’i jepet minoriteteve tjera.Nismës ndërkaq i takojnë Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, e Tregtisë dhe të Industrisë, si dhe Ministria e Punës dhe të Mirëqenies Sociale.Ndërkaq, AAK do të udhëheq me Ministrinë e Shëndetësisë, Infrastrukturës dhe Ministrinë e Forcës dhe Sigurisë së Kosovës AKR-ja, e cila doli më e fituara duke marrë 5 ministri, do të udhëhëqë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, të Punëve të Brendshme, Ministrinë e Planifikimit Hapësinor, të Bujqësisë dhe Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik.

Kandidati për kryeministër i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti ka reaguar pas hyrjes së AKR-së në koalicion me PAN-in.Kurti përmes një shkrimi në llogarinë e tij në “Facebook” ka thënë se pas marrëveshjes së mbrëmshme, konstituimi i Kuvendit të Kosovës dhe formimi i qeverisë së re është lënë në dorë të Vuçiqit. Koalicionet parazgjedhore të oportunizmit po shthuren. Po kthehemi te partitë, te përmasat e tyre, tek ato si masë.Pas marrëveshjes së mbrëmshme, konstituimi i Kuvendit të Kosovës dhe formimi i qeverisë së re është lënë në dorë të Vuçiqit.Shteti nuk është karrikë. Shteti ka karrika. Por, ka edhe karrika pa shtet, karrika në kurriz të shtetit. Pushteti i varur nga Serbia, e var pavarësinë e shtetit.26 vjet më vonë, 22 tetori i vitit 2017 po bëhet referendum i ri, ka thënë Kurti.

Kryesuesi i Kuvendit të Kosovës, Adem Mikullovci tha se vazhdimin e seancës konstituive do ta thërrasë “në momentin e parë” që lajmërohet zyrtarisht nga deputetët e PAN-it se i kanë numrat për votimin e kryeparlamentarit dhe të qeverisë së re.