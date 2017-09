Kronika e Zezë – 11 Shtator 2017 – (FOTO & VIDEO)

– Dy aksidente në rrugën Tetovë-Jazhincë

Të dielën pasdite rreth orës 17 e 30 minuta në rrugën regjionale Tetovë-Jahzincë në rrugën lokale për në fshatin Tearcë, ka ndodhur një aksident trafiku kur vetura e tipit Golf me targa të Tetovës e drejtuar nga 61 vjeçari R.A nga Tetova ka goditur një 44 vjeçar me biçikletë nga fshati Dobrosht.Në këtë aksident vozitësi i biçikletës ka marrë lëndime trupore dhe është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës ku edhe është mbajtur për shërim të mëtejshëm.Në po të njejtën rrugë regjionale në afërsi të fshatit Neproshten, 31 vjeçari T.S nga fshati ratajë, ka goditur një kafshë të egër ndërsa më pas ka goditur edhe një objekt prej betony.Me këtë rast lëndime ka marrë bashkëudhëtari B.S 28 vjeçar i cili është dëgruar në Spitalin Klinik të Tetovës dhe pas marrjes së ndihmës së parë është lëshuar për mjekim shtëpiak.Shkak për këtë aksident ka qenë mos përshtatja e shpejtësisë me kushtet në rrugë, transmeton Televizioni Koha.

– Vjedhje në Tetovë

Të dielën mbrëma rreth orës 20 dhe 23 e 30 minuta, persona të panjohur kanë kryer vjedhje të rëndë në shtëpinë e 53 vjeçarit L.A në rrugën e ashtuquajtur Jashtëvardarit në Tetovë.Ata kanë shfrytëzuar mungesën e familjarëve në atë periudhë dhe me forcë e kanë hapur derën hyrëse, tërësisht e kanë kërkuar në brendinë e shtëpisë, dhe nga një pallto kanë marrë 3700 euro të cilët kanë qenë në xhep ku ka patur edhe bizhuteri. Me paratë e mara dhe bizhuterinë përmes dritares nga dhoma e gjumit, ata të pavërejtur nga askush e kanë lëshuar shtëpinë ku krahas vjedhjes poashtu kanë shkaktuar edhe një dëm prej 3000 denarëve, transmeton Televizioni Koha.

– Tetovë, Rihet një 17 vjeçar

Një 17 vjeçarë së bashku me babain e tij S.M të dielën mbrëma në mesnatë kanë denoncuar dhunë fizike që e ka kryer ndaj tij një person në një lokal në rrugën ivo Llolla Ribar në Tetovë, ku ka qenë më herët.Sipas raportit të policisë së Tetovës, sulmuesi ka qenë i dehur dhe së bashku edhe katër persona tjerë ka qenë një tavolinë, i është afruar dhe me boks prej metali disa herë e ka goditur në kokë dhe trup duke i shkaktuar lëndime të mëdha trupoe.Punohet në zbardhjen e plotë të ratsit, ndërsa policia ka njohuri për personin që e ka kryer këtë sulm. /Tv Koha/