Njihet për zërin karakteristik që rrallë kush mund ta ketë, shkruan revista Kosovarja.

Por, edhe për familjen e mrekullueshme, nuk është se flitet pak.

Muharrem Ahmeti ka një martesë shumë të lumtur dhe një vajzë të cilën vërtetë se e do më shumë se çdo gjë në jetë. Sot, ajo çka e lumturoi është një dëftesë e vajzës së tij me nota të shkëlqyera, dhe me komplimente të shumta nga mësimdhënësit.

Për këtë ai e falënderoi Zotin dhe nuk hezitoi që këtë postim ta hedh në Insta Story.