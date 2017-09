Kush janë VIP-at që u kanë thënë ‘jo’ operacioneve plastike

Operacionet plastike janë kthyer gjithnjë e më shumë në fokus të mediave dhe personazheve publikë. Ndryshimi i pamjes nga gjërat më të vogla deri tek ato drastiket po shtohet dita-ditës e më shumë. Mjaft faqe dhe rrjete sociale publikojnë shpesh VIP-at tanë para dhe pas ndërhyrjeve dhe ndryshimet e mëdha që ata kanë pësuar gjatë viteve, por çuditërisht ka ende personazhe, të cilët nuk i janë nënshtruar asnjë ndërhyrjeje kirurgjikale, por janë të lumtur e komodë me pamjen e tyre. E çuditshme, por e vërtetë!

Moderatorja Arbana Osmani, e cila prej shumë vitesh tashmë është pjesë e televizionit, nuk ka ndryshuar asgjë nga pamja e saj, përveç ndoshta disa fustaneve më të guximshme, duke treguar format gjatë netëve live të “Big Brother Albania 9”. Me një prezencë gjithmonë klas dhe të kuruar, Arbana ka vendosur të mos ndryshojë asgjë duke filluar nga dhëmbët e deri tek tipare të tjera të fytyrës. Mund të konsiderohet ndër moderatoret e rralla që u ka thënë ‘jo’ ndërhyrjeve kirurgjikale.

Këngëtarja dhe ish-prezantuesja e “Portokalli”, Eneda Tarifa, është një nga ato këngëtare të muzikës së lehtë, që kurrë nuk ka tentuar të ndryshojë pamjen e saj. Nuk e sheh kurrë të ndryshojë stil, pasi qëndron stoike dhe besnike në preferencat e saj me pamjen gjithmonë të thjeshtë dhe aspak provokuese. Trendi i operacioneve dhe numri i madh i vajzave të ‘show biz’-it, që ndryshojnë pamjen e tyre mbase për të qëndruar më gjatë në treg, nuk ka ndikuar aspak tek Eneda, e cila është një tjetër personazh totalisht kundra operacioneve.

Një tjetër këngëtare e muzikës së lehtë, e cila nuk bie në sy për pamjen, por për zërin është Mariza Ikonomi. Me një pamje prej çupëline, Mariza kurrë nuk ka dëshiruar të jetë pjesë e masës, jo vetëm nga pamja, por edhe nga ana muzikore. Ajo nuk eksperimenton me rryma që nuk i përshtatën apo të komercialitojë këngët e saj. Po të kthehemi pas në kohë, do të shohim se Mariza nuk ka asnjë ndryshim në pamje, madje kurrë nuk ka hequr dorë as nga flokët historikisht të zinj.