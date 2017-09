Kush po luan me zjarr në sheshin Skenderbeu, vallë?!

Sot shumë qytetarë shqiptarë të qytetit të Shkupit janë zgjuar të tronditur, pasi mëngjesi I sotëm e gjeti sheshin Skenderbeu të dëmtuar dhe të demoluar qëllimisht për të ngritur urrejtje ndërnacionale edhe ndërfetare,shkruan Zhurnal.

Kush po luan me zjarr vallë?! Kusho don që ta njollosë figurat tona kombëtare?! Kush do që ta denigrojë projektin më të madh kombëtar në qytetin e Shkupit vallë?!.

Po një gjë le ta kenë të qartë kushdo qofshin ato dhe për çfarëdo qëllimi ta kenë bërë se do të përgjigjen para drejtësisë, në qoftë se janë të përkatësisë tjetër etnike, e në qoftë se janë matrapazë të kombit tone le ta dijnë se do t’I dënojë populli.

Agjencia e Lajmeve Zhurnaë sot, në mëngjes ka kontaktuar edhe me kreun e Komunës së Çairit në lidhje me këtë akt barbar, i cili thotë:

“Si duket dikush po luan me zjarr. Ne do të ngrisim nivelin në sheshin Skenderbeu. Këtë rast flagrant e kemi denoncuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, e cila tashmë me siguri ka filluar hetimet në lidhje me këtë. Janë marrë edhe inçizimet nga kamerat dhe besoj se ky rast do të zbardhet nga drejtësia.”, ka thënë për Agjencinë e Lajmeve Zhurnal, kreu i Komunës së Çairit, Izet Mexhiti./Zhurnal