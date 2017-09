Ky ilaç i vjetër natyral, ndalon dhimbjet menstruale si me dorë

Ky është ilaç më i mirë se tabletat! Ngërçe gjatë ciklit menstrual ka te 50 për qind e femrave.

Ky është ilaçi më i mirë kundër dhimbjeve menstruale, por edhe problemeve të tjera në tretje, artrit dhe qarkullim jo të mirë Përbërësit: Vaj ricini termofor peshqir.

Përgatitja: Lyeni me vaj ricini pjesën e poshtme të shpinës stomakun dhe vezoret) me shtresë të trashë. Shtrihuni në stomak dhe pjesën e yndyrshme e mbuloni me peshqir. Termoforin vendosni në peshqir dhe e lini të veprojë për 15 deri 20 minuta.