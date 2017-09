Lëvizja BESA merr anëtarin e saj në KSHZ, mbështetet nga shumica e Kuvendit

Kuvendi do të ndryshojë Kodin Zgjedhor me qëllim që para cikleve zgjedhore përbërja e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve të reflektojë në përputhje me përbërjen e Kuvendit.

Me nismëm e deputetëve të Lëvizjes BESA, të mbështetur edhe nga LSDM, BDI dhe VMRO-DPMNE, Kuvendi kaloi në lexim të parë propozim ndryshimet e Kodit Zgjedhor. Në prezantimin e ndryshimeve të propozuara deputeti i Lëvizjes BESA, Afrim Gashi, tha se ndryshimet parashikojnë që në prag të cikleve zgjedhore, përbërja e KSHZ-së të jetë në përputhje me përfaqësimin e partive politike në Kuvend. Me këto ndryshime, Lëvizja BESA merr anëtarin e saj në KSHZ, pasi që është partia e dytë shqiptate e dalë nga zgjedhjet parlamentare të 11 dhjetorit.