Me çka merret në Londër Kaltrina Selimi?

Selimi që dikur paraqiste këngëtaren më ambicioze e më aktive, që nga martesa dhe sidomos që nga bëra nënë më nuk ka shfaqur interesim të jashtëzakonshëm për tu marrë me muzikë. Ajo jeton në Londër bashkë me të shoqin dhe djalin e tyre.

Kaltrina nuk është aq e interesuar as për të dhënë intervista e për të folur për jetën e saj në Londër, megjithëse sipas burimeve të afërta me këngëtaren, nuk është se merret me diçka as atje, shkruan “Kosovarja”.

Kaltërinës për herë i ka pëlqyer shumë gjumi e këtë e ka pranuar edhe vetë. Me gjasë edhe atje po fle shumë.