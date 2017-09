Menduh Thaçi takoi Ish Kryeministri i Republikës së Turqisë, Ahmet Dautogll

Kryetari i PDSH-së, Menduh Thaçi sot në Shkup zhvilloi takim me Ish Kryeministri i Republikës së Turqisë, Ahmet Dautogllu.

Në këtë takim miqësor u diskutua për situatën politike në vend dhe rajon, për proceset integruese, si dhe për tema të tjera me interes.

Fillimisht Kryetari Thaçi falënderoi Ish Kryeministri Dautogllu dhe shtetin e Turqisë për ndihmën e çmuar e të gjithanshme dhënë Maqedonisë, në veçanti për mbështetjen e anëtarësimit të Maqedonisë në NATO.

Duke folur për rëndësinë e marrëdhënieve shqiptaro-turke, Kryetari Thaçi u shpreh se e konsideron Turqinë një partner strategjik të shqiptarëve si vendi më i fuqishëm në rajon. Turqia është mik i madh dhe aleat strategjik i Shqiptarëve – theksoi Thaçi.

Ish Kryeministri Dautogllu u njoftua me qëndrimet politike të PDSH-së dhe pasi shprehu kënaqësinë për takimin e përgëzoi Kryetarin Thaçi për qasjen konstruktive të PDSH-së lidhur me zhvillimet në vend, e sidomos me çështjen e integrimit të vendit. Ish Kryeministr Dautollu në takim gjithashtu potencoi se shqiptarët janë faktor i rëndësishëm jo vëtëm në Maqedoni, por edhe në gjithë ballkanin.

Bashkëbiseduesit u ndanë të kënaqur nga takimi, me premtim se ky bashkëpunim i mirëfilltë do të vazhdojë të kultivohet edhe në të ardhmen.