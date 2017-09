Moti sot në Maqedoni do të jetë me vranësira mesatare, mëngjesi do të jetë i freskët, ndërsa gjatë ditës do të fryejë erë kryesith përgjatë Vardarit.

Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin prej 7 deri 15 gradë celcius, ndërsa ato ditore do të jenë në interval prej 23 deri 29 gradë celcius, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i ngjashëm me temperatura prej 12 deri 27 gradë celcius.