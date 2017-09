Moti sot në Maqedoni do të jetë i ndryshueshëm me vranësira dhe me periudha të diellit. Gjithashtu do të fryejë erë mesatare veriore.

Pasdite në pjesën perëndimore mund të ketë reshje të pakëta të shiut, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Temperaturat ditore do të lëvizin prej 17 deri 28 gradë celcius.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i ngjashëm me temperaturë maksimale deri në 26 gradë celcius.