Moti sot në Maqedoni do të jetë i ndryshueshëm dhe me reshje të pakëta të shiiut në pjesët perëndimore dhe lindore të vendit.

Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin prej 6 deri 14 gradë celcius, ndërsa ato ditore do të jenë në interval prej 16 deri 24 gradë celcius, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i ndryshueshëm dhe me kushte për shi, ndërsa do të fryejë edhe erë e dobët veriperëndimore.