Ndalohet kosovari në Jazhincë kishte vetur të falsifikuar – (FOTO & VIDEO)

Dje rreth orës 12:30 në vendkalimin kuftarë në Jazhincë, në dalje nga Republika e Maqedonisë, pas kontrollit të kryer në veturën e tipit “ëolksvagen Karavella” me targa të Kosovës e drejtuar nga ana e B.R i lindur në vitin 1977 nga Republika e Kosovës, si dhe kontrollit të dokumenteve të identifikimit janë vërejtur shenja mashtrimi, transmeton Televizioni Koha.

Për shkak të dyshimeve për veprën e kryer penale sipas nenit 378 për falsifikim dokumenti, dhe nenit 380 përdorim të një dokumentacioni me përmbajtje të rreme, nga Kodi Penal i Republikës së Maqedonisë, B.E është privuar nga liria dhe së bashku me veturën e tij janë dorëzuar në stacionin policorë të Tetovës për procedurë të mëtutjeshme. /Tv Koha/