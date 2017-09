Në Bullgari po komentohet shumë fotografia e Edi Ramës me çiftin Trump, ja pse (Foto)

Në mediat bullgare po bëhet zhurmë për një foto të presidentit të tyre dhe bashkëshortes së vetë me çiftin amerikan Trump.

‘Pse Presidenti bullgar Rumen Radev dhe gruaja e tij Desislava Radeva janë aq të zymtë në foton me presidentin amerikan Donald Trump?”, – pyet portali bullgar “frognews.bg”.

Frognews-i dhe portale të tjera të Sofjes vënë në dukje se “e shpërndarë dje [më 20 shtator 2017] nga presidenca [bullgare] fotoja demonstron një gjendje shpirtërore krejtësisht të ndryshme tek të dy çiftet.

Del se kjo gjë nuk ka të bëjë me kurrfarë protokolli. Në foton e kryeministrit shqiptar Edi Rama me kreun amerikan të shtetit ka një sjellje krejtësisht të ndryshme, buzëqeshje, që është në përputhje me pritjen e dhënë për nder të udhëheqësve të vendeve nga mbarë bota”.

Madje bëhen dhe krahasime lidhur me disponimin ndaj SHBA e NATOs nga dy vendet ballkanike, ndonëse Rama e kritikoi rëndë Trumpin gjatë fushatës elektorale:

“Ka dhe dy dallime të tjera në dy fotografitë, që kushdo mund ta gjejë vetë. Del në pah se midis Bullgarisë, anëtar i NATO-s dhe BE-së dhe Shqipërisë, që është vetëm anëtare në Aleancë, ka ndryshim dhe në tendenca. Vetëm Radev-i mund të shpjegojë pse-në.

Shpresohet se kjo nuk ka të bëjë me problemet e lindura nga blerja e gjuajtësve për aviacionin tonë [bullgar] ushtarak”, shkruan “frognews.bg”