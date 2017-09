Nëna ushqen fëmijën me gji, një gabim i merr jetën vogëlushit

Tregoni kujdesin e duhur ndërsa ushqeni me gji fëmijësn tuaj, pasi në të kundërt mund të përbëjë rrezik për beben. E tillë ka qënë edhe historia fatkeqe e nënës Kristin dhe vogëlushit të saj 2 muajsh, John. Ajo nënë ndihet keq për atë që i ka ndodhur dhe kërkon të ndajë me të gjitha nënat e tjera eksperiencën si një mënyrë që ndoshta do të shpëtojë edhe jetën e vogëlushëve të tjerë kudo në botë. Ajo nuk do që edhe një nënë tjetër të përjetojë makthin që po kalon.

Fëmija humb jetën në krahët e nënës

Pasi fëmija u zgjua i uritur në mes të natës, nëna e merr në krahë për ta vendosur në gji, dhe djali po thithte normalisht në momentin që Kristin u kthye sërish në gjumë, për t’u rizgjuar kohë më vonë dhe për të lëvizur djalin nga gjiri…ajo kuptoi se fëmija fatkeqsisht se çarçafi ishte rrotulluar rreth fëmijës dhe ai ishte mbytur.

Nëna bën thirje!

“Nuk ka rëndësi sa e lodhur je, sa nevojë ke për gjumim kur vjen puna tek ushqyerja e fëmijës çohu dhe qëndro ulur në një karrige apo kudo ku nuk ekziston rreziku që mund të të zërë gjumi! E sidomos gjatë natës kur rreziku është edhe më i madh! Bebi im i vogël u largua nga mua pikërisht sepse bëra këtë gabim, e ushqeva shtrirë në shtratin tim dhe ai rrëshqiti nga gjiri drejt çarçafëve tanë! Këtë tragjedi asnjë prind nuk duhet ta përjetojë”!