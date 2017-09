Nëndega e Porojit braktis Ziadin Selën – (FOTO & VIDEO)

Nëndega e fshatit Poroj e Partisë Aleanca për Shqiptarët përmes një njoftimi me shkrim ka bërë të ditur se jep dorëheqje kolektive. Në njoftimin me shkrim më tej jepen edhe arsyet e dorëheqjes kolektive të degës së Aleancës për shqiptarët.

“Dorëheqjen e jep nga shkaku se prej një kohe të gjatë kjo nëndegë anashkalohet gati në të gjitha strukturat e partisë veçanërisht nga Kryesia e partisë dhe kryesia e degës.Për këto anashkalime disa herë janë njoftuar organet e partisë përfshi këtu edhe kryetari por me sa duket çdo kërkesë dhe shqetësim I nëndgeës së ka hasur në vesh të shurdhër. Nisur nga këto dhe duke parë atmosferën dhe pakënqësinë që mbizotëron te anëtarësia e nëndegës në fshatin Poroj dhe mos gadishmërinë që mbizotëron te organet e partisë në raport me shqetësimet e nëndegës, kryesia e nëndegës vendosi që kolektivisht të jep dorëheqje. Me këtë vendim njoftohen organet e partisë dhe opinion I gjërë”, qëndron në njoftimin e lëshuar nga nëndega e fshatit Poroj të Aleancës për Shqiptarë, transmeton Televizioni Koha.

Zëdhënësi i Aleancës për Shqiptarët Flakron Bexheti, përmes lidhjes telefonike ka thënë se për këtë qëndirm të nëndegës së fshatit Poroj është njoftuar nga mediumet dhe jo nga dega.

”Për këtë qëndrim jemi njoftuar nga mediumet dhe jo nga nëndega.Ne do të tentojmë që të vendosim kontakt me pjesëtarët e nëndegës që të bisedojmë për kërkesat e tyre për të gjetur një zgjidhje lidhur me pakënaqësitë e tyre”, tha zëdhënësi Bexheti. /Tv Koha/