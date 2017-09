Nënshkruhet marrëveshje për njohjen e patentë shoferëve në mes Maqedonisë dhe Bosnjes

Në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë sot do të nënshkruhet marrëveshje midis qeverive të Republikës së Maqedonisë dhe Këshillit të ministrave të Bosnje e Hercegovinës për njohjen dhe ndërrimin e ndërsjellë të patentë shoferëve.

Në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, marrëveshjen do ta nënshkruajë ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski, ndërsa në emër të Këshillit të ministrave të Bosnje e Hercegovinës, ministri i Komunikimeve dhe Transportit, Ismir Jusko.

Në nënshkrim do të jetë i pranishëm edhe ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Goran Sugareski, i cili paraprakisht do të realizojë takim bilateral me ministrin e Komunikimeve dhe Transportit të BeH-së, Ismir Jusko.