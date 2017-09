Nevzat Bejta pret fitore, Teuta Arifi pret kandidaturën – (FOTO & VIDEO)

Përderisa partitë ende kalkulojnë se me cilin kandidat për kryetar komune do të dalin në zgjedhjet e 15 tetorit, kryetarja aktuale e komunës së Tetovës teuta Arifi ende nuk ka marrë dritë jeshile nga organet partiake që edhe njëherë të jetë kandidate për postin e të partit të komunës së Tetovës, ku pritet të zhvillohet një vetejë e ashpër në komunën më të madhe shqiptare, njofton Televizioni Koha.

Ajo ka thënë se është partia dhe organet e saj që vendosin për kandidatin dhe duhet të pritet vendimi final.

Ndërsa kryetari aktual i komunës së Gostivarit dhe kandidat për edhe një mandat nga radhët e BDI-së, Nevzat Bejta, pret fitore në rrethin e parë, përcjellë Televizioni Koha.

Bejta është i bindur se e ka mbështetjen e shumicës së qytetarëve. Ai deklaroi se do t’i respektojë konkurrentët e tij, por, siç tha, nuk do të merret me fushatat e tyre. Në pyetjen e gazetarëve se cilat janë pritjet dhe vlerësimet e tij për zgjedhjet e ardhshme, Bejta theksoi se nuk ka kandiduar me dëshirë të tij, por kjo ka qenë dëshirë e shumicës së qytetarëve nga komuna e Gostivarit, transmeton Televizioni Koha.

Nëse fiton, për Bejtën ky do të jetë mandati i tretë, ai para 12 viteve fitoi dhe kryesoi me komunën e Gostivarit. Në zgjedhjet në vijim humbi nga Rufi Osmani, prej të cilit para katër viteve sërish e mori funksionin e kryetarit të komunës. Si kundërkandidat i tij më serioz prej dje përmendet ministri aktual i Shëndetësisë, Arben Taravari, si kandidat i Aleancës për shqiptarët.Deri në orët e mesditës në KSHZ-në e Tetovës akoma asnjë kandidat I pavarur nuk është paraqitur. /Tv Koha/