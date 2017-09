Neziri: Zgjedhjet test për partitë në pushtet – (FOTO & VIDEO)

Analisti dhe njohësi i mirë i politikës ditore në Maqedoni, Xhelal Neziri dhe eksperti i sigurisë, Selim Ibraimi në emisionin ”Fol Tash” në TV Koha kanë komentuar situatën politike në vend dhe zgjedhjet lokale. Ibraimi ka thënë se në 100 ditëshi i Qeverisë së Maqedonisë ka qenë sfidë për LSDM-në dhe kryeministrin Zoran Zaev për shkak të qeverisjes së kaluar dhe keqpërdorimet e bëra në të kaluarën. Sipas tij, duhet patur shpresa se Qeveria me ndihmën e ndërkombëtarëve do të hapërojë drejt BE-së dhe NATO-s. Ai gjithashtu ka folur për zgjedhjet lokale, ku ka thënë se nuk pret ndonjë risi, dhe se premtimet e njejta do të përsëriten edhe këtë herë.

Analisti Neziri ka thënë se zgjedhjet lokale do të jenë test për qeverisjen e LSDM-së, BDI-së dhe Aleancës për shqiptarët për shkak se do të përballen me votuesit për të vlerësuar se sa janë përmbushur premtimet e dhëna në fushatën e kaluar për zgjedhjet parlamentare.

