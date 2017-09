OZIL DO TË RIBASHKOHET ME MOURINHON KUR T’I PËRFUNDOJË KONTRATA

Mesuti Ozil kërkon të transferohet te Manchester United në fund të kontratës me Arsenal, sipas raporteve në Angli.

Lojtari i përfaqësueses gjermane do të jetë i lirë të largohet nga Arsenal verën e ardhshme teksa vazhdon të vonojë rinovimin. 28-vjeçari ka refuzuar një ofertë të majme për të qëndruar në “Emirates” dhe me sa duket do të largohet në fund të sezonit. Thuhet se Arsenal i ka ofruar 9 mln euro në sezon për të qëndruar në klub.

Sipas gjermanes SportBild, ai do të ribashkohet me Jose Mourinho-n te Djajtë e Kuq. Lëvizja do të ishte identike me atë të Van Persie i cili u largua nga Topçinjtë për të shkuar tek United duke ndihmuar klubin të fitonte titullin e Premier League. Ozil ka luajtur për tre sezone me Jose Mourinho te Real Madrid nga 2010 deri në 2013. Edhe shoku i tij i skuadrës Alexis Sanchez është në fund të kontratës së tij me Topçinjtë por në kundërshtim me kiliani, Ozil nuk ka tërhequr shumë oferta nga klubet evropiane.