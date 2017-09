Paralajmërohen zgjidhje për problemet në Doganat e Maqedonisë

Drejtori i Drejtorisë së doganave të Maqedonisë, Gjoko Tanasoski paralajmëroi zgjidhje të shpejtë të problemeve me të cilat ballafaqohen transportuesit e mallrave dhe afaristët gjatë proceseve doganore,

Në takimin e mbajtur sot në hapësirat e Drejtorisë së doganave, u tha se duhet të punohet shumë për çrrënjosjen e korrupsionit, për objektivitet gjatë përzgjedhjes së kontrolleve dhe për përshpejtim të proceseve doganore.

Drejtori Tanasoski premtoi se maksimalisht do t’i përkushtohet rritjes së besimit ndërmjet Doganave dhe pjesëmarrësve në proceset doganore dhe me këtë të kontribuohet në çrrënjosjen e korrupsionit, si dhe për zhvillimin e strategjive, procedurave dhe metodave për lehtësimin e rrjedhës së tregtisë dhe marrjen e masave në pajtim me ligjet dhe nevojat legjitime të bashkësisë afariste.

Takimi i sotëm u organizua me qëllim që në mënyrë të hapur të bisedohet për sfidat e përditshme me të cilat ballafaqohen pjesëmarrësit direkt në proceset doganore dhe të merren sugjerime se si mund Drejtoria e doganave dhe bashkësia afariste të krijojnë mjedis konkurrues ekonomik