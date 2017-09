Partia Demokratike Shqiptare ka vendosur që në Tetovë të garrojë me ish deputetin Bardhyl Dauti – (VIDEO)

Vendimi është marrë sot në kuvendin e degës së PDSH-së në Tetovë.

Pas kandimit të tij, Dauti tha:

“Kandidimi për këtë post është një obligim i lart moral para të gjithash ndaj qytetarëve të komunës së Tetovës, të cilët kanë përvuajtur nga shërbime publike me cilësi të ulët nga qeverisja e kaluar e komunës së Tetovës që shpresojm që nuk do të përsëritet. Arsyeja e dytë është që të rikthehet shprasa veçanërisht te gjenerata e re për një jetë më të mir urbane, për një qytetari aktive për një kultur qytetare dhe për shërbime publike më të sakta, më të mira dhe më të mirseardhura për qytetarët e komunës së Tetovës të cilët dorën në zemër u kanë munguar në qeverisjen e kaluar.Këto poste nuk janë personale, gjithsesi se janë publike dhe besojë që detyrë që do të ushtroj si kryetar i komunës së Tetovës do të jetë një detyr e rëndësishme para së gjithash për të gjithë qytetarët e komunës së Tetovës. Plani është i detajuar operacional dhe i saktë.Pikë së pari është rikthimi i shpresës për një jetë më të mirë, për një jetë më të mirë urbane, për një qytetari më aktive dhe për shërbime politike më eficente. Qytetarët e Tetovës janë ballafaquar me detyrime të larta fiskale për kundër vlerë të shërbimeve të ulta nga qeverisja e kaluar komunale gjë që nuk do të përsëritet dhe do të bëjmë harmonizime të tilla buxhetore në mënyr që edhe detyrimet fiskale të qytetarve të komunës së Tetovës të jenë të ulta dhe për ato detyrime që do të paguajnë të gëzojn benefite më të larta. Pra duhet të konsiderohet edhe harmonizimi i mirëqenies së qytetarëve të komunës së Tetovës me mundësi dhe kapacitete buxhetore që komuna e Tetovës mund të ofroj në emër të shërbimeve publike qytetarve” tha Dauti, transmeton Televizioni Koha.

Në këtë kuvend para kuvendit kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Menduh Thaçi në fjalimin e tij para kuvendarëve potencoi:

“Beteja e jonë politike për rikthimin e Partisë Demokratike Shqiptare në pushtet në qytetin e Tetovës ka të bëjë në rend të parë me cështjen kombëtare të shqiptarëve të Maqedonisë dhe normalisht se kjo betejë do të jetë e vështirë, shumë e rëndë dhe e mundimshme. Në anën tjetër kjo betejë ka një porosi të drejtpërdrejtë për të gjithë qytetarët e Tetovës: Nuk dalim në këtë betejë për interesa personale, por dalim që ti shpëtojmë qytetarët e Tetovës dhe gjithë pasardhësit tonë nipërat dhe mbesat tona prej baltës, prej papastërtisë, prej ajrit të ndotur, prej mbeturinave që notojnë nëpër qytetin e Tetovës. Unë mendoj se të gjithë tetovarët pajtohen se zgjidhja e vërtetë për këto probleme, zgjidhja e vërtetë për këtë qytet është kandidatura e profesor Bardhylit.Sigurisht që e di se ballafaqoheni me vështërësi në teren, por ne do ta lëshojmë edhe një porosi: sa do që të japin të tjerët para për ta blerë vullnetin e popullit, ne nuk e kemi ndërmend as një denar ta japim për këtë. Kjo duhet të jetë një mesazh i vërtetë se shitja e interesit të përgjithshëm për një denarë, apo dy denarë, të sjell në një situatë që ti ritish fëmijët në një ambient kancerogjen, në një ambient ku steriliteti është në ritje shumë të madhe, e që kërcnon pasardhësit tanë.Disa herë e kam thënë dhe po e përsëris, jo vetëm për shqiptarët e maqedonisë, por në përgjithësi për të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë se beteja e vërtetë politike është me mashtruesit kapital të historisë së re shqiptare, BDI dhe Ali Ahmeti, si dhe me forcat tjera politike që paraqesin shpesh herë rezikshmërinë më të madhe.Prej sot ju kisha apeluar të gjithëve që të kemi një angazhim serioz dhe besoni se jemi shumë afër të rikthimit të situatës. Shumë qytetarë që i kam komunikuar ditët e fundit dhe javët e fundit mezi presin mundësinë për një shpresë të re, që vazhdon të jetë kandidatura e profesor Bardhylit.Në fund, po them një faliminderim që u takon njerëzve të vërtetë që e mbështesin këtë parti. Sigurisht që njerëzit e vërtetë janë ata që nuk hynë nëpër kandidatura, ata që bëjnë kompromise dhe ata si Bardhyli që kur i japim një detyrë tjetër e lëshon njërin post. Po, Bardhyli sigurisht që do tju bëj apel edhe konkurentëve tjerë që kështu të veprojnë edhe pse ata nuk do të veprojnë. Suksese dhe shëndet” tha Thaçi, përcjellë Televizioni Koha.

Bardhyl Dauti është lindur në vitin 1982 në Tetovë ndërsa ka doktoruar në Shkencat Ekonomike, në Universitetin e Lubjanës. Para se të zgjidhej deputet në këtë përbërje të kuvendit ai ka qenë këshilltar në komunën e Tetovës nga radhët e PDSH-së. Për bartës liste të këshilltarëve është zgjedhur Adnan Bilallin. /Tv Koha/