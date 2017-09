Përçarje në mesin e ”Tvrdokorni”, nuk duan anëtarë të VMRO-DPMNE-së

Organizata nacionaliste maqedonase ”Tvrdokorni” me një komunikatë të drejtuar mediumeve, kërkon dorëheqjen e personave D.U dhe V.M pasi thonë se janë të infiltruar nga VMRO-DPMNE,

D.U dhe V.M janë kryetar dhe nënkryetar të përkohshëm të organizatës ”Tvrdokorni”.

”Personat në fjalë, duke punuar pa mos dëgjuar anëtarësinë janë duke zhvilluar politika të VMRO-DPMNE-së brenda organizatës ‘Tvrdokorni’ që të jenë të rëndësishëm brenda partisë. Ne jemi patriotë dhe nuk kemi lidhje me partitë. Ideologjia e tyre është e afërt me partinë, e e jona me shtetin. Ne nuk jemi servilë të partisë.” thonë nga ”Tvrdokorni”.