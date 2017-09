Përshkallëzohet situata me Korenë e Veriut – (FOTO & VIDEO)

– Është vërejtur se Koreja e Veriut po transporton raketë balistike interkontinentale drejt bregut perëndimor, shkruan gazeta jugokoreane “Ejsha biznes dejli”, duke iu referuar një burimi zbulues anonim.

Sipas gazetës, me siguri testimi i raketës do të kryhet më 9 shtator gjatë festës kombëtare “Dita e shpalljes së Koresë së Veriut”.

Transportimi ka filluar dje, një ditë pasi Koreja e Veriut e ka kryer provën bërthamore. Gjuajtja do të bëhet natën me qëllim që të shmanget ndjekja e saj.

Koreja e Veriut përgjatë bregut perëndimor ka poligone për lansimin e raketave, njofton gazeta jugokoreane.

Ministria jugokoreane për mbrojtje kumtoi se nuk mund ta konfirmojë informatën e gazetës, por dje theksoi se Pheniani është i gatshëm në çdo kohë të lansojë ende raketa, duke përfshirë edhe interkontinentale.

Nderkaq, Kina nuk do të lejojë përdorimin e fuqisë ushtarake për zgjidhjen e problemeve të Gadishullit korean, deklaroi sot zëdhënësi i Ministrisë kineze të Punëve të Jashtme Geng Shuang.

Pas bisedës së djeshme me shefin e diplomacisë kineze Kang deklaroi se nuk mund të japë detaje, por potencoi se Kina do të mund të jetë e hapur për vendosjen e sanksioneve shtesë për Phenianin. Presidenti i Koresë së Jugut, Mun Xhae-in sot përmes telefonit ka biseduar për Korenë e Veriut me presidentin amerikan dhe rus si dhe me kancelaren gjermane.

Biseda e parë e Munit, pasi Koreja e Veriut dje e zbatoi testin më të ri bërthamor, ishte me Donald Trampin. Dy liderët u pajtuan se testi më i ri bërthamor i Koresë së Veriut është provokim serioz “pa precedent”.

Presidenti jugokorean në bisedën me Angela Merkelin u pajtuan për sanksione më serioze kundër Phenianit.

Mun përmes telefonit ka biseduar edhe me presidentin rus, Vlladimir Putin.

Siç kumtoi Kremlini, Putin ka theksuar se diplomacia dhe bisedimet janë mënyra e vetme për tejkalimin e krizës.