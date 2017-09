Prezantohet në Shqipëri smartfoni i gjeneratës tjetër, Samsung Galaxy Note8

Destinuar për përdoruesit që duan të arrijnë më shumë, Galaxy Note8 është projektuar duke marrë parasysh mënyrën se si përdoruesit mbështeten tek teknologjia në jetën e tyre të përditshme.

Samsung Electronics prezantoi sot smartfonin e tij më të fundit Samsung Galaxy Note8 në Shqipëri. Ky lançim lokal u zhvillua vetëm një ditë përpara daljes së këtij smartfoni në të gjitha tregjet e botës dhe theksoi edhe një herë se kjo është një pajisje e destinuar për përdoruesit të cilët duan të arrijnë më shumë.

Gjatë prezantimit të pajisjes së re, të pranishmit u përshëndetën nga Z. Milan Vujovic – Drejtor i Marketingut për Rajonin e Adriatikut pranë Samsung Electronics, i cili theksoi – Samsung për herë të parë prezantoi serinë e pajisjeve Note në vitin 2011, e cila që atëherë ka një komunitet përdoruesish besnikë. Ne jemi të kënaqur që të gjithë një ditë përpara daljes në tregjet botërore të mund të prezantojmë në Shqipëri Galaxy Note8, smartfonin e brezit të ri me një ekran të veçantë të madh dhe stilolapsin S Pen, si dhe një numër të karakteristikash unike dhe karakteristika të serisë Galaxy, të cilat janë gjithmonë përcaktuese të eksperiencës së përdoruesve

Aktiviteti u zhvillua në ambjentet e Hotel Plaza dhe u moderua nga i mirënjohuri Edi Oga. Karakteristikat teknike të produktit u paraqitën nga z. Julian Kamberi, Menaxher teknik i Produktit për Shqipërinë dhe Kosovën.

Smartfoni Galaxy Note8 ka ekranin më të madh të të gjitha pajisjeve Note deri tani. Ekrani pa kufij me diagonale 6.3 inç ka rezolucion Quad HD+ dhe teknologji Super AMOLED që lejon përdoruesin të shohë më shumë me më pak skanim. Galaxy Note8 siguron përdoruesve më shumë hapësirë për të parë, lexuar dhe vizatuar, duke e bërë atë një mjet i shkëlqyer për zbatimin e disa punëve ose detyrave në të njëjtën kohë.

Falë aplikimit të ri Pair, përdoruesit e smartfonit Galaxy Note8 mund të krijojnë një dyshe aplikacionesh të personalizuar në menunë Edge dhe të mundësojnë përdorimin lehtësisht për dy aplikacione në të njëjtën kohë. Për shembull, shikoni videot kur flisni me një mik ose keni qasje në një konferencë, ndërsa shihni axhendën e saj.

Që nga lançimi i tij, stilolapsi S pen ka qenë një nga tiparet përcaktuese të Note. Me Galaxy Note8, stilolapsi i përmirësuar S pen hap mënyra krejtësisht të reja për të shkruar, vizatuar dhe ndërvepruar me telefonin dhe për të komunikuar me miqtë. Ka jnnjë majë më të hollë, ndjeshmëri të përmirësuar presioni dhe karakteristika që u mundësojnë përdoruesve të shprehin veten në mënyra që asnjë stilolaps apo smartfon tjetër nuk ka patur ndonjëherë.

Falë karakteristikave të mesazhit Live, Galaxy Note8 mund të shprehet më lehtë, duke zbuluar personalitetin e tij dhe duke treguar tregime interesante. Smartfoni Galaxy Note8 lejon përdoruesin të dërgojë tekst të animuar ose vizatim në të gjitha platformat që mbështesin GIF të animuar. Shtesat e gjalla dhe emocionale që do të gjallërojnë mesazhet tuaja përbëjnë një mënyrë krejt të re komunikimi me S Pen.

Opsioni ‘Always On Display’ lejon përdoruesit e Galaxy të qëndrojnë të informuar për njoftimet e tyre pa e zhbllokuar telefonin. Dhe me Galaxy Note8, ky opsion është edhe më i fuqishëm. Njoftimi me ekran të fikur ju lejon të ruani deri në 100 faqe shënime sapo të merrni stilolapsin S pen, të vendosni shënime në ‘Always On Display’ dhe t’i editoni ato me lehtësi me ‘Always On Display’.

Për personat që udhëtojnë shpesh jashtë shtetit ose kur hapin një faqe interneti në një gjuhë të huaj, opsioni i përkthimit të përmirësuar të stilolapsit S pen ju lejon të përktheni shpejt, jo vetëm fjalë të veçanta, por fjali të plota deri në 71 gjuhë dhe të konvertoni në çast në njësi të ndryshme dhe valuta të huaja

– Samsung ka qenë gjithmonë e orientuar drejt futjes së standardeve të reja për cilësinë e kamera në smartfon dhe kamera e Galaxy Note8 është kamera më të mirë deri tani. Kjo është një veçori e madhe Live Focus që ju lejon të kontrolloni fotografinë në thellësi të fushës duke i lejuar përdoruesit të rregullojë efektin bokeh gjatë shikimit të fotove dhe pas kapjes së një imazhi të palëvizshëm si dhe kapjes së dyfishtë me të cilën regjistrohen të dy kamerat e pasme në të njëjtën kohë – një kënd i gjerë dhe tjetri i ngushtë – spjegoi fotografi shqiptar Alban Sipri kur foli për eksperiencën me pajisjen.

Dizajni i smartfonit Galaxy Note8 është i bazuar në trashëgiminë e pajisjes Galaxy. Katër vjet më parë, Samsung prezantoi pajisjen e parë të papërshkueshme nga uji Galaxy. Sot, përdoruesit e teelfonave Note mund ta marrin ate pothuajse kudo në sajë të rezistencës të provuar ndaj ujit dhe pluhurit (IP68) të vetë pajisjes, si dhe stilolapsit S Pen, i cili shkruan edhe kur ekrani është i lagësht.

Galaxy Note8 e çon inovacionin e biznesit në një nivel tjetër, me karakteristika të përparuara që përmirësojnë performancën, produktivitetin dhe sigurinë për një gamë të gjerë industrish, duke thjeshtuar mënyrën se si punohet dhe realizimin e detyrave të ndryshme.

Galaxy Note8 ofron lehtësi hapje nëpërmjet skanimit për përdoruesit nga fusha e biznesit. Për shembull, për përdoruesit që punojnë në fushën e shëndetit, inxhinierisë civile ose të sigurisë publike, të cilët e gjejnë veten në një situatë ku ata kanë nevojë për të zhbllokuar telefonin pa pasur nevojë të rrëshqasin gishtin e tyre mbi ekran ose të skanojnë një gjurmë gishtash. Për më tepër, smartfoni Galaxy Note8 përshtatet me Samsung DeX për të gjithë ata që kanë nevojë të lehtësojnë përvojën e tyre mobile në përvojën e desktopit, pavarësisht nëse janë në shtëpi, zyrë apo në lëvizje ose udhëtim .

Galaxy Note8 do të jenë në shitje në Shqipëri pranë partnerëve tanë Telekom Albania, Vodafone Albania, Albatrade, duke filluar nga data 15 Shtator, pra nesër. Do të ofrohet në ngjyrat e Zezë dhe Gold. Çmimi i sygjeruar i shitjes me pakicë është 139.100 Lekë. Transmeton Televizioni Koha.

