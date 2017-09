Projekt kapital, u premtua stadiumi dhe u realizua (FOTO)

Viti 2015 shënoi fillimin e modernizimit të stadiumit të qytetit në Gostivar. Me vendim të kryetarit Bejta filloi ndërtimi i tribunës në Stadiumin e madh të qytetit, një nevojë dhe kërkesë e kamotshme e sportistëve dhe dashamirëve të sportit, njofton Flaka.

Gjatë inagurimit të punimeve në shtator të vitit 2015 kryetari Bejta tha se ky investim kapital i pari i këtij lloji dhe me vlerë rreth 300 mijë euro, edhe pse nuk ishte paraparë në platformën parazgjedhore të vitit 2013, po realizohet me kërkesë të qytetarëve dhe dashamirëve të sportit.

Gjatë inaugurimit, Bejta tha se në platformën parazgjedhore të zgjedhjeve lokale 2017 – 2021 do të parashikon rrumbullakimin e punimeve në Stadiumin e qytetit, me qëllim që Gostivari të fiton një stadium me të gjitha parametrat dhe standardet bashkëkohore.

Duhet theksuar se krahas tribunës së re, po ndërtohet edhe parkingu afër stadiumit të qytetit, me çka, në të ardhmen do të mënjanohen tollovitë që krijohen gjatë zhvillimit të ndeshjeve në rrugën kryesore.

Ky investim komunës së Gostivarit i kushtoi rreth 18 milion denarë, kurse sipërfaqja e tribunës është rreth 1.000 metra katrorë. Tribuna do të jetë me rreth 1.200 ulëse, do të ketë dy hyrje, me kabina për veshje dhe me të gjitha kushtet e parapara. Projekti është realizuar konform standardeve të kërkuara nga Federata e Futbollit e Maqedonisë dhe UEFA.

Po ashtu, në katër vitet e kaluara Komuna e Gostivarit investoi shumë në rregullimin e stadiumit të qytetit, e cila ma herët ishte lënë pas dore. U bë rregullimi i sipërfaqes së gjelbër të stadiumit dhe u siguruan pajisje për mirëmbajtjen e gjelbërimit. Flaka