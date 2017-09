Propozimi interesant i një nëne shqiptare, për t’i zhdukur dallimet ekonomike mes fëmijëve

Pasi që viti shkollor është afër, një nënë ka propozuar një kërkesë interesante për Ministrinë e Arsimit.

Linda Jakupi, një përdoruese në rrjetin social ‘Facebook’ dhe njëkohësisht një nënë ka theksuar se varfëria në shtetin tonë është e tejskajshme, e cila shpeshherë mund të ketë ndikim emocional edhe tek fëmijët, shkruan Gazeta Shneta.

Ajo, me qëllim që të gjithë fëmijët të ndjehen të njëjtë, ka sugjeruar që shkollat të kenë një kod të veshjes, ku përfshihen veshje me çmim të përballueshëm për çdo prind.

Ndiqni postimin e plotë të Lindës:

“Ne fillim Te vitit shkollor ta perkujtojme veten , qe dallimet klasore ( Te cilat fatkeqesisht cdo here kane qene dhe Jane prezente ) Jane nje prej arsyeve qe femijet tane , me nje pale rroba apo kepuce , Te ndjehen me ,, in,, ose ,,out,, . Paraqitja e jashtme eshte vule e statutit tone ne shoqeri , andaj nisur nga ajo edhe qasja e Te tjereve ndaj nesh ka varshmeri shuuuume Te madhe. Per tu ndier femijet tane Te barabart ne kete aspekt mundemi NE Si prinder Te kerkojme nga shkollat nje kod Te veshjes , qe nuk nenkupton patjeter Te paguhen uniforma nga 50-60 euro ,

Shume kjo e cila per nje numer Te madh Te popullit eshte e pakapshme. Por Te jete Si rregull I veshjes p.sh :

1) pantolla ( pantollone Te zeza

2) maic e bardhe ( apo ndonje ngjyre tjeter me marreveshje )

3) xhemper / duks i teget ( ngjyrat sjan me rendesi si i Zgjedhin

4) patika/ kepucat te zeza

E kur Te veshen Te gjithe si ,, uniforme,, dallimet ekonomike nuk do Te vrehen fort ( SE paku ne shkolle nuk do ta lakmojne njeni tjetrin me : Nike,adidas, LV, la krokodila etj etj.

Femijet Jane femije , nuk duhet Te kete dallime mes tyre. Secili eshte I vecante be menyren e vet, secili munde Te behet me I mire SE tjetri . Ta pranojme dhe ti ndihmojme njeri tjetrin ashtu sic jemi , SE pari be Si prind e tani femijet tane. SE fundja femijet , respektin , dallimet ( cfare do qofshin ) I mesojne prej neve prinderve , nuk lindin me ate ,,tipare,,

Andaj prinder Te dashur, ne fillim Te vitit shkollor ta rikujtojme veten , qe femijet jane pasqyra e sjelljeve tona !

Fillim Te mbare Te gjitheve ! Qofshi Te bekuar ne cdo hap”