Pse femrat i kanë “frikë” peshoret? Veprimi i kësaj vajze iu tregon më së miri (Video)

Duket se mbipesha për to është një pengesë e madhe, kjo ndoshta për faktin se ato e imagjinojnë vetën sikur të ishin më të dobëta do të dukeshin më bukur. Pothuajse në shumicën e personave mbipeshë është i krijuar ky mendim.

Ndërsa në realitet, njerëzit me mbipeshë nuk është se duken shumë keq, se ka nga ta që iu ka hije më shumë kur janë më të shëndosh. Por për shëndetin e trupit dhe mendjes, është normale që më mirë është njerëzit të mos jenë mbipeshë.

Të kenë kontroll të madhe se si ushqehen.

Ndërsa ne sonte kemi zgjedhur një video e cila po qarkullon nëpër internet.

Video në fjalë është qesharake, ku aty shihet një vajzë e vogël, e cila hip mbi peshore. Ku pasi të hip mbi të e shikon dhe e mban gojën sikurse gratë të cilat kanë frikë peshoren.

Për më shumë ndiqeni videon e cila do t’iu relaksoj sado pak dhe do u bëj të qesheni me veprimet e kësaj vogëlusheje.