Qëlloi me armë zjarri mbi veten, vdes i riu nga Fieri

Ka humbur jetën 32-vjeçari që qëlloi veten me armë. Ngjarja ka ndodhur në Fier, ndërkohë i riu ka ndërruar jetë në spitalin Rajonal të Fierit. Policia bën me dije se viktima është Altin Kadhe, 32 vjeç banues në lagjen “Sheq i Vogël” dhe dyshohet se ka qëlluar me armë mbi veten.

“Në datën 09.09.2017, rreth orës 13:10, në Spitalin Rajonal Fierështë sjellë nga familjarët shtetasi A.K, 32 vjeç, banues në lagjen “Sheq i Vogël”, Fier, i cili dyshohet se është vetplagosur me armë zjarri në banesën e tij. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes” -thuhet në njoftim e policisë.