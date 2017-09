Qeveria vendos kushte për investitorët e huaj

“Tryezë suedeze” të masave qeveritare për mbështetjen e kompanive vendore dhe të huaja që ende nuk dihet se sa do ta kushtojnë shtetin. Kryeministri Zaev dhe zv/kryeministri Angjushev sot e prezantuan planin për rritje ekonomike, i cili mbështetet në mbështetjen financiare për ndërmarrjet që do të hapin vende të reja pune që paguhen mirë dhe do të shënojnë rritje të të ardhurave. Premtuan se për të gjitha ndërmarrjet do të vlejnë rregullat e njëjta dhe se nuk do të ketë favorizim dhe proteksione.

Nëse tregohet rezultat do të ketë mbështetje nga shteti. Viti i dytë sërish rezultat, sërish mbështetje nga shteti. Viti i tretë zero rezultat – zero mbështetje. Duhet doemos të ketë rezultat. Nëse ritet rezultati i kompanive, do të presim të rritet edhe brutoprodhimi vendor- deklaroi kryeministëri Zoran Zaev.

Masat janë të ndara në tri grupe. Të parat kanë të bëjnë me të gjitha ndërmarrjet, të dytat me ato që kanë orientim eksportues dhe të tretat me ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Shteti do të kthejë një pjesë të parave që biznesi do t’i shpenzojë për punësime të reja, investime në pajisje, hapjen e tregjeve të reja eksportuese. Kompanitë e huaja do të kualifikohen për ndihmë vetëm nëse e risin furnizimin e produkteve vendore për së paku 10% në krahasim me tre vitet e kaluara.

Ne bëmë simulim se sa kanë marrë këto kompani me marrëveshjet ekzistuese, kuptohet të gjithë kanë mbarë ndryshëm, meqë kanë pasur të drejtën e diskretit, por unë i mora si shembull ato që janë më të mira, brende dhe kompani botërore, e sa do të merrnin me programin aktual. Besoni se do të merrnin së paku njëjtë, nëse jo edhe më tepër- dekalroi zv/kryeministër për çështje ekonomike Koço Angjushev.

Por, zv/kryeminsitri Angjushev nuk u përgjigj saktë se sa do ta kushtojnë shtetin këto masa. Vetëm theksoi se ajo nuk do të jetë asnjë denarë më shumë nga ajo që e shpenzonte qeveria e VMRO-DPMNE-së për mbështetjen e investitorëve të huaj. Një pjesë e masave do të fillojë sivjet, ndërsa të tjerat gjatë vitit të ardhshëm.

Mirko Trajanovski