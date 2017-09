Rahje e përgjakshme në Tetovë – (Foto & Video)

Të shtunën pasdite rreth orës 18.25 në stacionin policorë në Tetovë është denoncuar prishje e rendit dhe qetësisë publike nga një përleshje e ndërsjellë të disa personave në rrugën “Kiro Ristovski Drnc”.

Pjestarë të uniformuar të policisë menjëherë kanë dalë në vendngjarje, ku është vërejtur një veturë e tipit “Ford Eskort” me targa të Tetovës, në të cilën ka qenë I.B 26-vjeçarë nga Tetova. Ai pjestarëve të policisë ju ka thënë se rreth orës 18.20 minuta, kur me veturën e tij ka ndaluar në vendin e lartëpërmendur , ka ardhur 60 vjeçari me iniciale N.B nga Tetova, i cili ka drejtuar një biçikletë, pas çka ka filluar një zënkë e ndërsjellë në lidhje me komunikacionin. Më pas N.B ka filluar që të godas disa herë me grushte në pjesën e sipërme të automjetit, pas çka I.B ka dalur nga vetura dhe menjëherë ka pasur një rrahje fizike, duke shkëmbyer disa grushta dhe goditje në kokë dhe trup, transmeton Televizioni Koha.

Në një moment kur I.B ka arritur që të shtrijë në asfalt N.B , në këtë rrahje janë kyçur edhe dy persona tjerë të panjohur, të cilët disa herë kanë goditur I.B në kokë dhe trup.

Më pas personat e panjohur bashkë me N.B me anë të një veture me targa të panjohura janë larguar ndërsa biçikletën e kanë lënë në vendngjarje. Pas rrahjes nga ana e personave të denoncuar është dëmtuar dera e veturës nga ana e shoferit, përcjellë Televizioni Koha.

Tek I.B janë vërejtur lëndime në formë ënjtje, skuqjeje, në zonën e kokës dhe trupit, pas çka i njëjti me anë të automjetit të ndihmës së shpejtë është dërguar në spitalin klinik të Tetovës, kur pas marrjes së ndihmës është konstatuar një lëndim i rëndë trupor në pjesën e shpatullës së majtë dhe është mbajtur në spital për shërim të mëtutjeshëm.

Për rrahjen në fjalë është njoftuar edhe prokurori publik. Po ndërmeren masa në drejtim të zbardhjes së plotë të rastit njofton Ministria e Punëve të Brendshme përmes një kumtese me shkrim. /Tv Koha/